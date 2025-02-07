Deniz Akkaya: Özgürüm
Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'i darp etme ve kamu görevlisine hakaret etme suçları sonrasında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce ev hapsine çarptırılan Deniz Akkaya, "Özgürüm" ifadeleriyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti
Emekli manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'e şiddet uygulamakla suçlanmış, kızının babası Efe Önbilgin, harekete geçmiş ve Akkaya'ya velayet davası açmıştı. Deniz Akkaya, mahkeme tarafından 15 Aralık tarihinde ev hapsine çarptırılmıştı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Deniz Akkaya için verilen 'Yurt dışına çıkmama', 'Konutu terk etmeme' kararının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı zincirleme şeklinde alenen hakaret etme, zincirleme şekilde tehdit suçlarından Deniz Akkaya için ev hapsi kararının devamına karar verilmişti.
Uzun süredir evden dışarı adımını atmayan Deniz Akkaya, bugün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akkaya, "Özgürüm" dedi. Akkaya'nın bu paylaşımı, ev hapsinin kaldırıldığı şeklinde yorumlandı.