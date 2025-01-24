Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen gazetecinin cenazesi 25 Ocak Cumartesi öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacak. Peki, Deniz Arman kimdir? İşte, Deniz Arman'ın hayatı...

DENİZ ARMAN KİMDİR? Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'ni 1979 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi’nde işe başladı. 1992 yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibi ile beraber çalıştı. REKLAM