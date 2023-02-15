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Haberler Televizyon Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu hayatı
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Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak amacıyla, AFAD ve Kızılay için ünlü isimler 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bir araya geliyor. Sunucuları arasında Deniz Bayramoğlu'nun de bulunduğu kampanya 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Program öncesinde Deniz Bayramoğlu kimdir soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu hayatı
HABERTURK.COM

Türkiye Tek Yürek Kampanyası sunucuları arasında yer alan Deniz Bayramoğlu'nun hayatı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla AFAD ve Kızılay için Türkiye Tek Yürek Kampanyası adı altında ortak yayın gerçekleştirilecek. Peki, "Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? " İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Rize, Pazarlı bir babanın çocuğu olarak 1975'te Pütürge'de doğdu. Üniversiteye kadarki eğitimini Pazar'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.
CNN Türk’te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09.00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.
Deniz Bayramoğlu'nun, Prof.Dr. Uğur Batı ile beraber kaleme aldığı Üzgün İnsandan Özgür İnsana adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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