Deniz Seki'den sonbahar şarkısı
Yorumcu, söz yazarı, besteci Deniz Seki, sahnede geçen hayatımın sanki kısa bir parçası dediği yepyeni teklisi 'Benim Hikâyem' ile sonbaharı karşılıyor
Sözü müziği Nahide Babashlı'ya düzenlemesi Murat Yeter'e ait 'Benim Hikâyem' Karma Music Recording etiketiyle 25 Ekim Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Deniz Seki'nin güçlü ve eşsiz yorumuyla yeniden farklı bir hale dönüşen 'Benim Hikâyem'de buram buram duygusallık şarkının geneline yayılmış durumda.
Bu şarkıyla zirveye çıkacağının işaret fişeğini yakan Deniz Seki, video klipte ve fotoğrafta Safa Gülsoy ile çalıştı.