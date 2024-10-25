Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Deniz Seki'den sonbahar şarkısı

        Deniz Seki'den sonbahar şarkısı

        Yorumcu, söz yazarı, besteci Deniz Seki, sahnede geçen hayatımın sanki kısa bir parçası dediği yepyeni teklisi 'Benim Hikâyem' ile sonbaharı karşılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sözü müziği Nahide Babashlı'ya düzenlemesi Murat Yeter'e ait 'Benim Hikâyem' Karma Music Recording etiketiyle 25 Ekim Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        2

        Deniz Seki'nin güçlü ve eşsiz yorumuyla yeniden farklı bir hale dönüşen 'Benim Hikâyem'de buram buram duygusallık şarkının geneline yayılmış durumda.

        3

        Bu şarkıyla zirveye çıkacağının işaret fişeğini yakan Deniz Seki, video klipte ve fotoğrafta Safa Gülsoy ile çalıştı.

        4

        Aynı zamanda ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu da sergilediği video klipte Seki, kullanılan ana renk beyaz, aşkı, saflığı, özgürlüğü, barışı temsil ediyor.

        #deniz seki
        #Benim Hikayem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!