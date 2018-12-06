Kariyerinin 9. albümüne “Uzun Hikaye” adını veren Deniz Seki, yeni albümün merkez noktasına romantizmi aldığını, albümünde hüzünlü ve dokunaklı aşk öykülerini anlatan şarkılara yer verdiğini söyledi.

Kendi yazıp bestelediği şarkılar dışında Ahmet Kaya, Ayla Çelik, Serkan Seki, Sezen Aksu, Şebnem Sungur, Şehrazat, Yusuf Hayaoğlu imzalı şarkılara da yer veren Deniz Seki’nin ‘Uzun Hikaye’ sinin müzik direktörlüğünü ise İskender Paydaş üstleniyor. Düzenlemelerde yine İskender Paydaş ‘ın imzasıyla dikkat çeken albümde iki şarkının düzenlemesin de Alişan Göksu da var.

Deniz Seki, yeni albümünde kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Serkan Seki ile düet yaptığı bir şarkıya da yer verdi. Albümü için, “Bugüne kadar anlatamadıklarımın, söyleyemediklerimin hepsini şarkılarımla anlattım. Herkes, hakkımda merak ettiği ne varsa şarkılarımın sözlerinde ve yorumumda bunların cevaplarını tek tek bulacak” diyerek duygularını dile getiriyor.

Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısına da yer veren Deniz Seki, “bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti” dediği şarkı için, “Yıllarca Ahmet Kaya’nın sesinden büyük bir zevkle dinlemiştim şimdi albümümün en kıymetli şarkıları arasında” diyor.

Deniz Seki’nin “hayatımın şarkısı” dediği Sezen Aksu imzalı “Gidemem” in ise ayrı bir yeri olduğunu belirten Deniz Seki, bu şarkının kendisi için adeta bir ders niteliğinde olduğunu söylerken, “En zor dönemlerime ışık olan Sezen Aksu, bu şarkının sözleriyle bana ve herkese yol gösteriyor” diyor.

“Uzun Hikaye”nin fotoğrafları için Ayten Alpgün‘ün objektifine poz veren Deniz Seki, formda görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

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