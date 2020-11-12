Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

Deniz Türüç golü anlattı

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç 41. dakikada ay-yıldızlıların 2. golünü attı. Deniz Türüç mücadelenin ardından açıklamalar yaptı

Deniz Türüç golü anlattı

A Milli Takımımızda Deniz Türüç 3-3 biten maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç maç sonrası yaptığı açıklamada; "Yeni bir takım, yeni bir hava... Buradan Okan Buruk'a ve başkanıma teşekkür ediyorum. Kendime güvenerek, çalışarak çıkışa geçtim çok şükür. Çok çalışarak, kendime güvenerek, inanarak bir çıkışa geçtim çok şükür. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

Attığı gole de değinen Deniz, "Caner ağabey ile Fenerbahçe'de de iyi anlaşıyorduk. Top ona geldiğinde arkaya koşacağımı ve top isteyeceğimi biliyordu. Cenk'in de büyük payı var, stoperi çekti, ben de arkaya koştum. İyi bir gol oldu. Bu hazırlık maçı herkesi hazır hale getirdi, şimdi önümüzdeki önemli maçlara konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cenk Tosun, Arda'yı yakaladı
FUTBOLCenk Tosun, Arda'yı yakaladı
Zlatko Dalic: Çok dostane bir maç oldu
FUTBOL"Çok dostane bir maç oldu"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Bölüm bölüm iyi işler yaptık"
FUTBOL"Bölüm bölüm iyi işler yaptık"
Maçlar hangi kanalda olacak? Toplantı sonrası son dakika açıklama
FUTBOLKulüpler Birliği'nde "yayıncı" zirvesi!
SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması! Galatasaray haberleri
FUTBOLMustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!
Türkiye: 3 - Hırvatistan: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLHırvatistan ile yenişemedik
SON DAKİKA! Ersun Yanal, Antalyaspor'da! Süper Lig haberleri
FUTBOLErsun Yanal, Süper Lig'e geri döndü!
Beşiktaş savunmasında büyük kriz! Beşiktaş haberleri
FUTBOLBeşiktaş savunmasında büyük kriz!
Milli maç ne zaman saat kaçta? Son dakika 11'ler | Türkiye Hırvatistan
FUTBOLRakip Hırvatistan! Güneş'in 11'i...
İbrahim Yıldız: Hırvatistan dersi
FUTBOL"Hırvatistan dersi"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X