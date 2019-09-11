A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren goller Cenk Tosun (2),Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan gelirken Deniz Türüç harika frikik golüyle geceye damga vurdu.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

Deniz Türüç’ün 57. dakikada frikikten attığı harika gol öncesi ettiği dua ise kameralara yansıdı. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, topa vurmadan önce dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İLK GOLÜ OLDU, EŞİNE VE KIZINA HEDİYE ETTİ!

Maç sonrasında açıklamalar yapan Deniz, milli formayla ilk golünü eşi ve kızına armağan etti. Deniz, "Eşim hamile 7 aylık, hem gelecek kızıma hem eşime armağan ediyorum. Bana söylüyordu, 'Ne zaman gol atacaksın, iki ay sonra çocuğu doğuracağım' diye. Şakayla karışık baskı kuruyordu üzerimde. Çok şükür, bir gol attım. Benim golümden önemli 3 puandı. 15 puana yükseldik, bununla beraber İzlanda yenildi. Hepsiyle beraber çok güzel bir akşam oldu bizim için" ifadelerini kullandı.