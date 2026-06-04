Deniz Uğur ve Nilüfer, Reha Muhtar'ın cenazesine katılmadı

Nilüfer, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda" ifadelerini kullanmıştı.