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        Haberler Magazin Deniz Uğur ve Nilüfer, Reha Muhtar'ın cenazesine katılmadı

        Deniz Uğur ve Nilüfer, Reha Muhtar'ın cenazesine katılmadı

        Dün hayatını kaybeden ünlü gazeteci Reha Muhtar, son yolculuğuna uğurlandı. Muhtar'ın cenazesine eski hayat arkadaşları Deniz Uğur ve Nilüfer katılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:01 Güncelleme:
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        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakın zamanda kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki deneyimli televizyoncu bir süredir yoğun bakımdaydı.

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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Muhtar için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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        Cenazeye, Muhtar'ın Nilüfer ile 4 yaşındayken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, Deniz Uğur ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları Poyraz ve Mina Deniz de katıldı. Reha Muhtar'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

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        Reha Muhtar'ın cenaze törenine Nilüfer ve Deniz Uğur'un ise katılmadığı öğrenildi.

        Eski eşi Deniz Uğur ile çocukları Mina ve Poyraz'ın velayeti için uzun süre mahkemelik olan Reha Muhtar, "Sevenlerime vasiyetimdir, ölürsem Deniz Uğur cenazeme gelmesin" açıklamasını yapmıştı.

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        Reha Muhtar, 2008-2010 yılları arasında Deniz Uğur ile evlilik yaşamıştı.

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        Nilüfer, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda" ifadelerini kullanmıştı.

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