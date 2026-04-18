Denizbank emekli promosyonu ne kadar? 2026 Nisan ayı Denizbank promosyon ücreti
Emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Artan rekabetle birlikte promosyon ödemelerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, birçok banka nisan ayına özel güncel kampanya tutarlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Sunulan promosyon miktarları ise emekli maaşının seviyesine ve ek otomatik ödeme talimatı gibi koşullara göre farklılık gösterebiliyor. İşte 2026 Nisan ayı Denizbank promosyon detayları
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
KAMPANYA GEÇERLİLİK TARİHİ
Kampanya, 30.10.2025 ile 30.06.2026 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.