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Dün, 1,1 milyar dolar ile tarihinin rekor seviyedeki sendikasyon kredisini sağlayan DenizBank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş, kredinin lansman gecesine söylediği şarkıyla damga vurdu.

Gecede sahne alan sanatçıların daveti üzerine sahneye gelen Ateş, çok sevdiği bir parça olduğunu söylediği Zülfü Livaneli'nin "Sevdalı Başım" adlı eserini seslendirdi.

Yabancı banka temsilcilerinin bulunduğu gecede Hakan Ateş'in performansı büyük ilgi görürken, konukların beğenisini kazandı.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2019 yılında bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansman olma özelliğini taşıyan kredinin, vadesinin iki yıla kadar uzamasıyla Türkiye'ye olan güveni de pekiştirdiğini belirtmişti.