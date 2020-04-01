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Denizbank kredi erteleme nasıl yapılır? Kredi erteleme faizi ve başvurusu

Denizbank kredi erteleme başvuruları başladı. Dünya genelindeki koronavirüs sebebi nedeniyle Denizbank kredi ve kredi kartı borcu taksit erteleme imkanı getirdi. Denizbank kredi erteleme başvuru telefon aracılığı ile oluyor. Peki, Denizbank kredi erteleme için telefon numarası kaçtır?

Denizbank kredi erteleme

Ülkemizde hızla yayılan Korona virüs salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla kamu bankaları ile birlikte özel bankalar da kredi ertelemesine gitti. Peki, Denizbank alacaklarını hangi şartlarda erteledi? Denizbank kredilerini ne zamana kadar erteledi? Denizbank kredi erteleme başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Konu ile ilgili merak edilen detayları araştırdık.

Denizbank Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu?

Denizbank Kredi borçlarını erteledi

Tüm dünyayı yangın yerine çeviren ve 10 Mart 2020 tarihi itibari ile ülkemize de bulaşan ve hızla yayılmaya başlayan korona virüs salgınını hafifletmek adına gerek sağlık gerekse de ekonomik olarak bir takım tedbirler alındı. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda korona virüs salgının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal problemlerin zorlanmadan aşabilmeleri amacıyla kendilerinin talep etmesi halinde 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

Denizbank alacaklarını hangi şartlarda erteledi?

Denizbank’ın konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, korona virüs salgını sebebiyle oluşabilecek kısa vadeli finansal sorunlara ilişkin bir takım ekonomik tedbirler alındığı belirtilerek, alınan bu ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

  • Denizbank; bireysel ve kurumsal müşterilerinin kendilerinin talep etmesi halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ertelenebilecektir.
  • Bireysel ya da kurumsal müşterilerinin mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir.
  • Denizbank müşterilerinin bankaya ait ATM'lerden kart ya da QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz olarak 5.000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.
  • Denizbank müşterilerinin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verilen mesai saatleri saat 12: 00 ile 17: 00 arası olarak düzenlemiştir. Ayrıca mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezleri üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini belirtmişlerdir.

DENİZBANK İLETİŞİM NUMARASI

Telefon No: 0 (212) 348 20 00

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