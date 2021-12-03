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Son dönemde yaşanan kur artışlarının ardından gözler çalışanlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Denizbank, yükselen beklenen enflasyon verileri öncesinde çalışanlarına müjde verdi. Bankanın çalışanlarını enflasyona ezdirmemek için zamlı maaş ödemelerini 4 ay öncesine aldığı, kararın çalışanlara mektupla iletildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in talimatı ile banka Nisan ayında yapılacak zammı Ocak ayına aldı. Yaklaşık 15 bin Denizbank çalışanı zamlı maaşını 31 Ocak itibariyle alacak. Yapılacak zammın oranı ise henüz netlik kazanmadı.

GEÇİM ENDEKSİ İLE HESAPLANACAK

Öte yandan Denizbank bu yıl ilk kez çalışanlarına geçim endeksi hesaplaması ile zam yapacak. Geçim endeksinde gıda, ulaşım ve zorunlu giderlerdeki artışlar dikkate alınarak personele zam yapılacak. Bu uygulamayı Türkiye’de ilk kez bir banka çalışanlarına yapmış olacak.



EKONOMİSTLER ENFLASYONUN YÜZDE 2.88 ARTMASINI BEKLİYOR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.88 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2.88) göre bir önceki ay yüzde 19.89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.57'ye yükseleceği hesaplanıyor.