Artık teknoloji çağını yaşadığımız bu günümüzde parasal anlamda birçok işlem bankalar aracılığıyla kolay bir şekilde halledilebiliyor. Bu anlamda Türkiye'de hizmet veren birçok kamu ve özel banka bulunuyor. Türkiye'de hizmet veren özel bankalar arasında Denizbank da yer alıyor. Denizbank müşterisi olan 1 milyonu geçkin vatandaş işlemlerinde kesintiye uğramamak adına bankanın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Denizbank saat kaçta açılıyor? Denizbank saat kaçta kapanıyor? İşte Denizbank 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

Denizbank Çalışma Saatleri Nedir?

Denizbank’ın tüm şubelerinin hafta içi sabah saat 09.00’da açılır ve akşam saat 17.00'de kapanır.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Denizbank Çalışma Saatleri Nedir?

Denizbank Corona tedbirleri kapsamında normal çalışma saatleri 09.00 ile 17.00 arası iken bu çalışma saatlerini 12.00 ile17.00 olarak değiştirdi. Ancak yeni normalleşme sürecinde yeniden normal çalışma saatlerine dönüş yaptı.

Denizbank Öğle Saati Açık mı?

Öğle tatiline 12:30'da giren Denizbank 13:30'da tekrar mesaiye başlamaktadır.

Denizbank Hafta Sonu Açık mı?

Diğer bankalarda olduğu gibi Denizbank'ta da hafta sonu yani cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Denizbank Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Denizbank Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatillerde Denizbank da diğer tüm bankalar gibi hizmet sağlamamaktadır.

Denizbank İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: DenizBank A.Ş.

Sorumlu Kişi: Hakan ATES Yönetim Kurulu Başkanı DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

Denizbank Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. No:14134394 Esentepe/İstanbul İst.

Denizbank Genel Müdürlük Telefonu: 0 (212) 348 20 00

Denizbank Genel Müdürlük Faks Numarası: 212-336 30 30

Denizbank Müşteri Hizmetleri Numarası: 0850 222 0800