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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizdeki ceset, aranan kadına ait çıktı

        Denizde bulunan ceset, 17 gündür aranan kadına ait çıktı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 23 Temmuz'da denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Yapılan incelemede cesedin, 17 gün önce sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi'nde kaybolan Naciye Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:02
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        Denizdeki ceset, aranan kadına ait çıktı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde bulunan kadın cesedinin, 17 gün önce dereye düşerek kaybolan Naciye Yılmaz'a (55) ait olduğu belirlendi.

        AA'nın haberine göre, Ordu'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına yaprak keserken dereye düştüğü iddia edilen Naciye Yılmaz'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AFAD, UMKE, polis ve jandarma özel harekat, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, sahil güvenlik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarından 116 kişinin katıldığı aramalarda 23 Temmuz'da Güvercinlik Mahallesi mevkisinde kıyıya yakın bir yerde kadın cesedi bulundu.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Ceset, savcılık incelemesi sonrası DNA ve otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin, 17 gündür aranan Naciye Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi yarın aynı mahallede toprağa verilecek.

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