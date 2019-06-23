Kent merkezinden Fevzi Çakmak Bulvarı'na seyreden İlyas Işık yönetimindeki otomobil, Deliktaş alt geçidinde, aynı yöne giden Hüseyin Danacı idaresindeki ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da karşı şeride geçerek Mustafa Menteş'in kullandığı otomobil ile Ferhat Türkmen yönetimindeki otomobile çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kaza yapan araçların üst üste çıktığı görüldü.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.