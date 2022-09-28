Simge heykellere saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi

Heykel kırıcı vandallar bu kez Denizli'nin Çal ilçesinde sahneye çıktı. 8 asırdan bu yana yapılan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nı sembolize eden koyun, köpek ve çoban heykelleri kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi

Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi
Simge heykellere saldırı
0:00 / 0:00
DHA

Denizli'nin Çal ilçesinde, 8 asırdır gelenek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda bulunan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri yanında 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda 2014 yılında Çal Belediyesi tarafından yapılan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.


Heykellerin parçalandığını gören vatandaşlar, Çal Belediyesi ve jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dilencinin, koltuk değneğine sakladığı parayı zabıta buldu
GÜNDEM Paraları koltuk değneğine saklamış
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Macaristan'a geldi
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop Macaristan'da
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün 2022? Mevlid Kandili faziletleri ve önemi nedir?
GÜNDEM Mevlid Kandili ne zaman?
Adana'da 'yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada
GÜNDEM Tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
Ardahan'daki deprem hasarlarına yardım
GÜNDEM Ardahan'daki deprem hasarlarına yardım
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı
GÜNDEM Sultanbeyli'de yangın
Getir Kaça Kadar Açık? Getir Sipariş Saat Kaça Kadar Açık? 2022 Getir çalışma saatleri
GÜNDEM 2022 Getir çalışma saatleri: Getir kaça kadar açık?
Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini İstanbulun yolunu tuttu
GÜNDEM Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini ...
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemiyi kurtarma çalışmaları başladı
GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda gemi kilitlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.