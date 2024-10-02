Başkan Çavuşoğlu: Artık barajdan su alamıyoruz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Güney ilçesindeki Akbaş Barajı'nda incelemede bulundu.

Başkan Çavuşoğlu, su seviyesinin barajdan su alma seviyesinin altına düştüğünü, bundan dolayı DSİ'nin içme suyu vermeyi durdurduğunu belirtti.

"ZORUNLU OLMADIKÇA SU KULLANMAYALIM"

Bunun Akbaş Barajı'nda suyun bittiğini gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Artık Akbaş Barajı'ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani zorunlu olmadıkça su kullanmayalım" dedi.