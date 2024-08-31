Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 genç öldü
Denizli Honaz'da husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.
Mustafa Koç (17), Kocabaş Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada husumetli olduğu Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Koç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı incelemede Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.