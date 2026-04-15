Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü
Denizli'de faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Günay Can'ın üzerine mermer blok düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti
Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:25
Denizli'nin Honaz ilçesinde, üzerine mermer blok düşen 28 yaşındaki işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÜZERİNE MERMER DÜŞTÜ
AA'daki habere göre olay; Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana geldi. Faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Günay Can'ın üzerine mermer blok düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Can, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
*Fotoğraf temsilidir.
