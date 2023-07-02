GÜNCELLEME - Salda Gölü'nde boğulan 13 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi

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ANTALYA/DENİZLİ (AA) - Burdur'daki Salda Gölü'nde boğulan 13 yaşındaki İlayda Nur Kılıç'ın cenazesi, Denizli'nin Çivril ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsi işleminin tamamlanmasının ardından cenaze, ailesine teslim edildi.

Baba Erol Kılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve 3 çocuğuyla günübirlik Salda Gölü'ne geziye gittiklerini söyledi.

Yüzdükleri alana bilet ücreti ödeyerek giriş yaptıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Girdiğimiz bölge yasak değildi. Halk plajının olduğu yerde girdik. Başka aileler de suya giriyordu. Bir kişi bile 'Burası yasak, boğulma tehlikesi var' diye uyarmadı. Hiçbir önlem yoktu. Cankurtaran da yoktu. Dalgıçlar Antalya'dan geldi ve kızımı 10 metre ileriden çıkardılar."

- Cenaze töreni

Cenaze daha sonra, "helallik" alınması için Kılıç ailesinin yaşadığı Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

Burada dualar edilmesinin ardından cenaze, Kıralan Sipahiler Camisi'nde kılınan namazı sonrasında, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törende, anne Ayşegül Kılıç'ın da aralarında bulunduğu küçük kızın yakınları gözyaşı döktü.

Törene, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da katıldı.

- Olay

Denizli'den ailesiyle dün Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, yüzmek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Çocuğun cansız bedeni, Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis arama kurtarma ekipleri tarafından gölden çıkarılmıştı.



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