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        Pamukkale Üniversitesi Rektörü Kutluhan, yemekhaneyi denetledi

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yerleşkedeki yemekhanede incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:13
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        Pamukkale Üniversitesi Rektörü Kutluhan, yemekhaneyi denetledi
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        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yerleşkedeki yemekhanede incelemelerde bulundu.

        Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarıdan yemek alımına son verdiklerini, yaptıkları düzenlemelerin ardından 10 gün önce yemekhane mutfağının yeniden faaliyete geçirildiğini ifade etti.

        Yemekhanede 23'ü aşçı olmak üzere toplam 93 personelin, 2 öğün yemek çıkardığını ve günde 4 bin 500 kişinin hizmetten faydalandığını aktaran Kutluhan, şöyle dedi:

        "Yaşamış olduğumuz pandemi ve depremler bize büyük kurumların kendi yemeğini kendinin yapmasının önemini gösterdi. İnşallah Denizli'de böyle bir deprem yaşanmaz ama dünyanın binbir hali var. Bizim önceliğimiz öğrencimize kaliteli ve ucuz yemek çıkarmak."

        Yemekhaneden öğrenciler öğün başına 15 lira ödeyerek yararlanabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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