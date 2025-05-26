Denizli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Arda Aldaş'ın (18) kullandığı 20 AHR 391 plakalı motosiklet, Akhan Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Ekrem A. yönetimindeki 20 AGS 711 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Aldaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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