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        Denizli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:23
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        Denizli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Arda Aldaş'ın (18) kullandığı 20 AHR 391 plakalı motosiklet, Akhan Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Ekrem A. yönetimindeki 20 AGS 711 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Aldaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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