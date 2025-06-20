Denizli'de düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 18 Haziran'da Göveçlik Mahallesi'nde bir sitenin zemin katındaki dairede cam temizliği yapan Havane Oy, dengesini kaybedip binanın yanında bulunan yüzme havuzuna düştü.

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