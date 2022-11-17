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Denizli ve Bitlis'te deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 16 Kasım akşam saatlerinde meydana gelen orta şiddetli depremin ardından gece saatlerinde Bitlis de 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. İşte, 17 Kasım Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

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  • Denizli ve Bitlis'te deprem! Son dakika deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 16 Kasım Perşembe saat 19.00 ve 19.43'te iki deprem meydana geldi. 17 Kasım saat 02:57'de Bitlis Ahlat'ta 4.1, saat 04:53'te Osmaniye'de 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Peş peşe sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi gündeme geldi. İşte, son depremler listesi...
  • Denizli ve Bitlis'te deprem! Son dakika deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    DENİZLİ'DE ART ARDA DEPREM

    Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesinde 16 Kasım Perşembe günü saat 19.00 ve 19.43'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Denizli ve Bitlis'te deprem! Son dakika deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    BİTLİS 4.1'LE SALLANDI

    Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgilere göre 17 Kasım saat 02:57'de Bitlis Ahlat Uludere'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Denizli ve Bitlis'te deprem! Son dakika deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    OSMANİYE'DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    17 Kasım Perşembe günü saat 04:53'te Osmaniye Düziçi'nde 3.1 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
  • Denizli ve Bitlis'te deprem! Son dakika deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    17 KASIM 2022 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.17 07:34:10  38.5187   31.8505        8.7      -.-  1.9  -.-   YESILOBA-YUNAK (KONYA)                            İlksel
2022.11.17 05:12:54  38.7445   42.5578        5.0      -.-  2.1  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 04:57:12  40.2300   34.3353        8.3      -.-  1.9  -.-   MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM)                         İlksel
2022.11.17 04:56:59  40.8357   42.8178       13.0      -.-  1.7  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.11.17 04:53:11  37.2418   36.3742        5.0      -.-  3.0  3.1   YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE)                      İlksel
2022.11.17 04:45:14  38.3375   27.1892        3.3      -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.17 04:39:37  37.8062   26.4873        3.3      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.11.17 04:31:48  40.6917   31.6292        6.1      -.-  2.2  -.-   KARACASU-(BOLU)                                   İlksel
2022.11.17 04:16:49  40.8333   42.8525        5.0      -.-  2.3  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.11.17 03:27:40  38.7527   42.5788        4.4      -.-  2.0  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:19:26  38.7600   42.5723        1.2      -.-  2.2  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:08:31  38.7257   42.5945        8.0      -.-  1.7  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:06:22  38.7523   42.5513        8.3      -.-  1.9  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:04:37  38.7377   42.5543        5.0      -.-  2.7  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:01:59  38.7520   42.5577        5.0      -.-  1.9  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 02:57:18  38.7508   42.5758        5.0      -.-  4.0  4.1   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 02:14:13  38.3380   27.2115        2.3      -.-  2.7  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.17 00:23:55  36.4530   27.1310        7.5      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.11.17 00:12:46  37.2372   36.3993       11.4      -.-  1.2  -.-   BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
2022.11.16 23:40:21  37.1600   36.4682       11.1      -.-  2.5  -.-   KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE)                     İlksel
2022.11.16 23:40:07  37.2258   36.4162        5.5      -.-  2.4  -.-   CAMICI-DUZICI (OSMANIYE)                          İlksel
2022.11.16 23:29:57  39.3885   25.8602        4.2      -.-  2.2  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2022.11.16 23:16:31  38.9143   29.1317        5.4      -.-  1.9  -.-   KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA)                     İlksel
2022.11.16 23:00:13  37.2223   28.5370        5.1      -.-  1.8  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel
2022.11.16 22:35:13  37.7822   29.1187        2.2      -.-  2.0  -.-   DENIZLI (DENIZLI)                                 İlksel
2022.11.16 22:19:00  39.7710   26.1323        8.1      -.-  1.3  -.-   EZINE-CANAKKALE ACIKLARI(EGE DENIZI)              İlksel
2022.11.16 22:06:22  38.2967   27.2770        9.7      -.-  1.6  -.-   KARACAAGAC-BUCA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.16 20:59:10  37.8233   26.7170        4.1      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.11.16 20:45:47  39.8508   28.9090        5.4      -.-  1.8  -.-   CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA)                    İlksel
2022.11.16 20:40:13  40.0992   27.1368        6.4      -.-  1.5  -.-   ALTIKULAC-CAN (CANAKKALE)                         İlksel
2022.11.16 20:21:20  38.2023   28.7308        8.9      -.-  1.3  -.-   EMCELLI-SARIGOL (MANISA)                          İlksel
2022.11.16 19:58:52  40.6078   36.7215        5.4      -.-  2.5  -.-   GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)                           İlksel
2022.11.16 19:43:57  37.7810   29.1233        8.2      -.-  3.3  3.1   DENIZLI (DENIZLI)                                 İlksel

    KANDİLLİ RASATAHNESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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