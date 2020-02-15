Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, Kayserispor'u konuk etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin maçında kazanan Kayserispor oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip 69. dakikada öne geçti. Devre arasında Denizlispor'dan kiralanan Sapunaru, kafayla topu filelere gönderdi. Kalan süre başka gol olmazken kazanan sarı-kırmızılılar oldu.

7 maç aradan sonra 3 puanla tanışan Kayserispor, bu sezon deplasmanda ilk kez güldü. Denizlispor'da ise kazanma hasreti 7 maça yükseldi.