Süper Lig'in 41. haftasının en kritik maçlarından biri olan Denizlispor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Son 6 maçında 5 galibiyet alan Galatasaray, Denizlispor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. İşte büyük bir merakla beklenen Denizlispor Galatasaray mücadelesi öncesi son bilgiler...



DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Denizlispor Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Denizlispor : Abdulkadir, Muhammet, Sakıb, Emirhan, Murawski, Recep, Diskerud, Hasan, Rodallega, Sacko, Ali Yavuz

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.