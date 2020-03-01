İHA

İdlib'de hayatını kaybeden şehitler, Denizlispor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında unutulmadı. Maçın oynandığı Atatürk Stadı’nda taraftarların oturacağı tribünlere binlerce Türk bayrağı bırakıldı. Saha kenarındaki dijital reklam panolarında ise şehitlerin fotoğrafları ve isimleri yansıtıldı. Denizlispor’un bu duyarlı davranışı tribünlerden büyük destek gördü.

Taraftarlar ise stadın açık tribünlerinde devasa ebatlarda üzerinde asker resminin ve ‘Türk Milleti Ordusunun Yanında’ yazılı bez afiş açtı. Taraftarlar ayrıca maç öncesi sık sık 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Öte yandan, maçın başlamasına birkaç dakika kala şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar ise her okunan ismin ardından 'burada' yanıtını vermesi herkesi duygulandırdı.