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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves karşısında 2-0 geriye düştü! - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves karşısında 2-0 geriye düştü!

        NBA'de Batı Konferansı yarı final serisinde son şampiyon Denver Nuggets'ı deplasmanda 108-80'lik skorla mağlup eden Minnesota Timberwolves seride 2-0 öne geçti. Doğu Konferansı'nda ise New York Knicks, Indiana Pacers'ı 121-117 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:10
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        Son şampiyon Denver'a büyük şok!
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        NBA'de Batı Konferansı yarı final serisinde son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Minnesota Timberwolves'a deplasmanda 108-80 mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. Timberwolves deplasmanda aldığı iki galibiyetle final yolunda çok büyük avantaj elde etti.

        Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards 27 sayı - 7 asist, Karl Anthony-Towns 27 sayı - 12 ribaund, Naz Reid de 14 sayı - 5 ribaund - 4 blokla oynadı.

        Denver Nuggets'ta ise Nikola Jokic 16 sayı - 16 ribaund - 8 asist, Aaron Gordon da 20 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

        JALEN BRUNSON, NEW YORK'U GALİBİYETE TAŞIDI

        Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında ise New York Knick, Indiana Pacers'ı 121-117 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

        Beş oyuncunun çift haneli skora ulaştığı New York'ta Jalen Brunson, 43 sayı ile maçın en skorer oyunusu oldu. Donte DiVincenzo 25, Josh Hort 24, Isaiah Hartenstein ve OG Anunoby, 13'şer sayı ile Brunson'a eşlik etti.

        10 yıl sonra ilk kez play-off'ta tur atlayan Indiana cephesinde ise altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Myles Turner 23, Pascal Siakam 19, T.J. McConnell 18, Aaron Nesmith ve Obi Toppin 12'şer sayı ile Andrew Newbhard 11 sayı ile oynadı.

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