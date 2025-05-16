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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets, Oklahoma City'yi yendi, seri 3-3'e geldi - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets, Oklahoma City'yi yendi, seri 3-3'e geldi

        Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek NBA Batı Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:26
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        Denver, müthiş seride durumu 3-3 yaptı
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

        Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi.

        Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısı galibiyete yetmedi.

        Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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