Deportes Tolima - America de Cali rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Deportes Tolima, 29 Temmuz 2018 Pazar günü America de Cali takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:45. Deportes Tolima 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken America de Cali 3 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Deportes Tolima, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. America de Cali, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportes Tolima kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, America de Cali sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportes Tolima son hafta oynanan La Equidad maçında 1-1 berabere kaldı.

America de Cali, Atletico Bucaramanga karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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