Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4'lük depremler; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Artçı depremler devam ederken saat 13:24 itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hasar ve can kaybının oluştuğu 10 ilin toplam nüfusu 13 milyonu geçiyor. İşte, deprem bölgesi Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş nüfusu...