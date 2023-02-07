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Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen deprem 10 ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ile Hatay illerinde hasar ve can kaybı artıyor. Depremden etkilenen 10 ilin nüfusu 13 milyonu geçiyor. İşte, Deprem illerinin nüfusları...

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  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4'lük depremler; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Artçı depremler devam ederken saat 13:24 itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hasar ve can kaybının oluştuğu 10 ilin toplam nüfusu 13 milyonu geçiyor. İşte, deprem bölgesi Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş nüfusu...
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DURUM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    3 BİN 432 VEFAT, 21 BİN 103 YARALI!

    2 depremde can kaybı 3 bin 432'ye, yaralı sayısı 21 bin 103'e yükseldi
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:

    Hatay: 1 milyon 685 bin 331
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Kahramanmaraş:1 milyon 178 bin 619
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Gaziantep: 2 milyon162 bin 388
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Kilis: 147 bin 831.

     

     
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Adana: 2 milyon 263 bin 373
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Adıyaman: 633 bin 728
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Malatya: 810 bin 714
  • Deprem 13 milyonluk nüfusu etkiledi! Deprem illerinin nüfusları ne kadardı?

    Osmaniye: 557 bin 160

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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