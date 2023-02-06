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HABERTURK.COM

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pınarcık ilçesi olan 7,4'lük depremle sarsıldı. Depremin etkisi 10 il ile birlikte komşu ülkelerde de hissedildi. Peki deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) sayfasındaki bilgileri sizler için derledik.

DEPREM SONRASI YAPILMASI GEREKENLER - Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. - Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. - Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının - Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. - Yolları, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakın.

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER - Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz. - Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın. - Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun. -Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekan kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır. -Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın, ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

-Balkona çıkmayın. -Asansör kullanmayın.