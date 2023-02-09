Tüm ülkemizde büyük bir üzüntüye yol açan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerden etkilenen illerimize ve vatandaşlarımıza yardımlar hız kesmeden devam ediyor. İşte, yardımlarını göndermeye devam eden vatandaşlarımız için bağışlar ile ilgili bilgiler...