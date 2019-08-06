Deprem Bilgi Sistemi nedir? Merak konusu oldu. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen deprem uygulaması ile hem Türkiye hem de dünyadaki son depremleri öğrenebileceksiniz. İşte ayrıntılar haberimizde...

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

Kandilli Rasathanesi Deprem Bilgi Sistemi ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

Bu uygulamanın amacı, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, Türkiye’nin depremsellik tarihinin verilerine ulaşma imkânı sağlamaktır. Uygulama aynı zamanda bir deprem olduğunda bunu hisseden ve uygulamayı cep telefonu veya tabletlerine kurmuş olan kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletme imkânı sunmaktadır. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın konumunun tespiti mümkün olacaktır.

Deprem Bilgi Sisteminin sorunsuz çalışabilmesi için mobil cihazınızın konum bulma servisi açık olmalı ve uygulamaya konum bulma yetkisinin verilmiş olması gereklidir.

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ NASIL İNDİRİLİR?

Deprem Bilgi Sitemi hem android hem de iOS telefonlarınızda bulunan uygulama mağazasına girerek indirebilirsiniz.