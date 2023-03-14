AA

6 Şubat tarihli depremler sonrasında afetten etkilenen illere yurt içinden ve dışından yardımlar gelmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da başta gıdalar olmak üzere görev alanına giren konularda gerekli denetimlerin yapılabilmesi amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da 1084 kişilik özel ekip görevlendirdi.

Ekipler, AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra gönüllüler tarafından yapılan yardımları da denetleyerek, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için çaba harcıyor.

Yurdun dört bir yanından yollanan gıda malzemelerinin bulunduğu gıda depolarının yanı sıra ekmek üretim yerleri, yemek dağıtım noktaları ve yardım tırları denetlenen yerler arasında bulunuyor.

Öte yandan vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler de anında değerlendirmeye alınıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından bölgede görevlendirilen 1084 görevli uzman personelle 19 bin 910 gıda denetimi yapıldı.

Gıda depolarında 4 bin 404, ekmek üretim yerlerinde 6 bin 330, yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlerde 3 bin 439, yemek üretim yerlerinde (mobil mutfaklar dahil) 5 bin 5, yardım tırlarında 608, ihbar ve şikayetler çerçevesinde 124 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerin illere göre dağılımına bakıldığında Adana'da 1243, Adıyaman'da 3 bin 399, Diyarbakır'da 999, Elazığ'da 84, Gaziantep'te 2 bin 597, Hatay'da 978, Kilis'te 792, Kahramanmaraş'ta 1430, Malatya'da 1220, Osmaniye'de 5 bin 441 ve Şanlıurfa'da 1727 denetim yapıldığı görüldü.

Bakanlık ekipleri yaklaşan ramazan ayını da dikkate alarak gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor.