Yaşanan depremler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbena kaydediliyor. Peki, son depremler ne zaman meydana geldi? Nerede kaç büyüklüğüde deprem oldu?

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