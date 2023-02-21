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Haberler Gündem Güncel Deprem bölgesindeki kullanım suyu temiz mi? İşte analiz sonucu!
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Deprem bölgesindeki kullanım suyu temiz mi? 10 ildeki analizin sonucu açıklandı

Depremin yıkıma neden olduğu 10 ilden alınan su numunelerinin analiz sonucunu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı açıkladı. Kullanım suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını kaydeden Özsarı, valiliklerin bu konuda "içilebilir" demediği sürece kullanım suyu olarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Özsarı, "Şu an itibarı ile su numunelerinde herhangi bir sıkıntımız, deprem öncesine göre bir artışımız yok. Bu 10 ilimiz için de geçerli" dedi. depremden etkilenen bölgelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü Özsarı, bulaşıcı hastalık ve salgın riskinin de olmadığını açıkladı

Deprem bölgesindeki kullanım suyu temiz mi? İşte analiz sonucu!
DHA

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından şebeke suyuna ilişkin sürekli analiz yapıldığını söyledi. Şu ana kadar 10 ilde şebeke suyunun kullanılmasına yönelik herhangi bir risk olmadığını ifade eden Dr. Özsarı, valiliklerin bu konudaki açıklamalarının takip edilmesi ve şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini söyledi.

"KONTROLLERİ GÜNLÜK OLARAK SAĞLAMAKTAYIZ"

Halk Sağlığı Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Dr. S&uuml;leyman &Ouml;zsarı
Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı

Dr. Özsarı, "Depremin ilk gününden itibaren su bizim için çok önemli bir parametre. Deprem bölgelerimizde şebeke suyu sağlam olan yerlerde şebekenin kontrolünü, su olmayan ve tankerle su sağlanan yerlerde su tankerlerinin dezenfeksiyonlarını ve süper klorlamayı yaptık ve ilk günden itibaren su ile ilgili kısımların temiz ve hijyenik olması için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu 10 ilimizde, şebekeleri sağlam olan yerlerde su numunelerinin kontrollerini günlük olarak, çevre illerden de takviye arkadaşlar gelerek çevre sağlığı anlamında klor bakiyemizi günlük olarak sağlamaktayız. Burada arkadaşlarımız günlük olarak belirli yerlerden aldığımız numunelerin burada mikrobiyolojik analizlerini yapıyorlar. Herhangi bir patolojik risk çıkarsa bunları hemen ilgili yerlere bildiriyoruz ve klorlama işlemine geçiyoruz. Klorlama sonrasında tekrar analizlerimizi alıyoruz ve sonuçta herhangi bir risk yoksa farklı zamanlarda bu numuneleri almaya devam ediyoruz" dedi.

SU NUMUNELERİNİN ANALİZLERİ

Deprem bölgesindeki şehirlerde yapılan analizlerin, şebeke suyunun kullanılabilir durumda olduğunu gösterdiğini kaydeden Özsarı şunları söyledi:

"Şu an itibarı ile su numunelerinde herhangi bir sıkıntımız, deprem öncesine göre bir artışımız yok. Bu 10 ilimiz için de geçerli. Özellikle Kahramanmaraş ilimizde su numunelerimizin kontrolleri daha rutin ve düzenli gitmekte. İlk günlerde mobil laboratuvarımız aktifti. Onu Hatay'a gönderdik. Şu anda burada kendi laboratuvarımızda işlemlere devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, valiliklerimiz bu konuda uyarılarını yaptılar. İçilebilir denmediği sürece biz vatandaşlarımıza hazır sularla devam etmelerini, kullanıma uygun yerlerde de kullanmalarını öneriyoruz."

"SALGIN VE BULAŞICI HASTALIK YOK"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve şu an için salgın ya da bulaşıcı hastalık riski olmadığını anlatan Dr. Özsarı, "Bulaşıcı hastalıkla ilgili olarak toplu yaşam alanlarında, atıklar ve çöplerin risk oluşturduğunu düşünerek halk sağlığı uzmanları ile bütün yaşam alanlarında, çadır kentlerde geziyoruz. Sahayı kontrol altında tutuyoruz. Her çadırkentte oluşturduğumuz sağlık merkezlerimizde günlük vaka kontrollerimizi yapıyoruz. Şu anda salgın düzeyinde bir sıkıntımız yok. Münferit olan her noktaya da hemen müdahale ederek kontrol altında tutuyoruz. Şu an için 10 ilimizde de bir salgın sıkıntımız yok" diye konuştu.

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