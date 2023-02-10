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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden canlı yayın: Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izle

Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izleme ekranı 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin son dakika gelişmelerini ekranlara getirmeye devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan depremde binlerce kişi hayatını kaybederken çok ayıda vatandaş da yaralandı. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın üzerinden takip ediliyor. İşte, Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izle...

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  • Deprem bölgesinden canlı yayın: Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izle

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde 2 yıkıcı deprem 10 ilde hasara neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından can kaybı ve yaralı sayıları, AFAD tarafından açıklanıyor. Enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken Habertürk TV deprem bölgelerinden anlık son dakika gelişmelerini canlı yayın üzerinden paylaşıyor. İşte, Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izleme ekranı...

    HABERTÜRK DEPREM CANLI YAYINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Deprem bölgesinden canlı yayın: Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izle

    TÜRKİYE'DE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Deprem bölgesinden canlı yayın: Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izle

    DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • Deprem bölgesinden canlı yayın: Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izle

    DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • Deprem bölgesinden canlı yayın: Habertürk TV deprem bölgesi canlı yayın izle

    HABERTÜRK DEPREM CANLI YAYINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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