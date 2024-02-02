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        Deprem bölgesine destekler sürüyor

        Vodafone Vakfı, deprem bölgesinde yaşayanların ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Yarını Kodlayanlar" ve "Dijital Benim İşim" projelerini bölgeye taşıyan, ayrıca bölgede Çocuk ve Aile Merkezleri kuran Vakıf, bugüne kadar binlerce çocuk ve kadının hayatına dokunduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:12
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        Deprem bölgesine destekler sürüyor
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        Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, ilk günden bu yana deprem bölgesinde hayatın normale dönmesine katkıda bulunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

        “Yarını Kodlayanlar” ve “Dijital Benim İşim” projelerini deprem bölgesine taşıyan Vakıf, bölgedeki insanların geleceğe umutla bakmasına yardımcı oluyor. Depremden en çok etkilenen 11 ilde hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle 91 bini aşkın çocuğa ulaşan Vakıf, “Dijital Benim İşim” projesi kapsamında 3 ilde kurduğu 15 eğitim konteyneriyle de 6 binden fazla kadına el sanatları eğitimi verdi. Vakıf ayrıca, AÇEV iş birliğiyle 3 ilde açtığı Çocuk ve Aile Merkezleri ile 2 binin üzerinde çocuk ve ebeveynin hayatına dokunduğunu açıkladı.

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        "KALBİMİZ BÖLGEDE ATMAYA DEVAM EDECEK"

        Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel şunları söyledi: “Vodafone Vakfı olarak, en baştan itibaren deprem bölgesinde yaralara nasıl merhem olabiliriz diye düşündük. İlk etapta, barınma, gıda gibi acil temel ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunduk. Daha sonra ise bugünü değil yarını da düşünerek bölgeye uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir ve çarpan etkisi yüksek çalışmalara odaklandık. Bugün de hemen her kurum gibi afet bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına, bölgenin yeniden kalkınmasına destek olmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, mevcut projelerimizi deprem bölgesinin ihtiyaçlarına uyarladık. Bölgedeki çocuk ve kadınların desteklenmesi için hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesi, ‘Dijital Benim İşim’ eğitim konteynerleri ve Çocuk ve Aile Merkezleri ile bugüne kadar binlerce kişiye ulaştık. Konteyner kentler var olduğu sürece biz de bölgede olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz bölgedeki vatandaşlarımızla birlikte atmaya devam edecek.”

        ÇOCUKLAR İÇİN KODLAMA EĞİTİMİ

        Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliğiyle deprem bölgesinde “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” adı altında yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’da açılan konteyner teknoloji sınıflarında ve afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret eden gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. Bugüne kadar 91 bini aşkın çocuğa ulaşılan projede nihai hedef ilk yılda 100 bin çocuğa ulaşmak olarak belirlendi. Proje kapsamında liseli gençlere yönelik olarak “Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu” da düzenlendi.

        KADINLAR İÇİN EL SANATLARI EĞİTİMİ

        Vodafone Vakfı, “Dijital Benim İşim” projesini de bölgeye uyarlayarak Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da toplam 15 eğitim konteyneri kurdu. Bu konteynerlerde kadın kursiyerlere geleneksel el sanatları kurslarına katılma ve el emeği ürünler üretme imkânı sunan Vakıf, bölge özelinde geliştirdiği “Dijital Dünyaya Giriş” eğitimleri ile de kadınların dijital becerilerini geliştirmelerine ve ürettikleri geleneksel ürünleri dijital kanallarda satmalarına destek oluyor. Projeyle bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaşıldı.

        AFET BÖLGESİNE ÇOCUK VE AİLE MERKEZLERİ

        Vodafone Vakfı, afet bölgesinde yaşayanların desteklenmesi amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle de bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da kurulan Çocuk ve Aile Merkezleri’nde, depremden etkilenenlerin psikososyal yönden desteklenmesi, çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarının gelişimini destekleme becerilerinin artırılması, aynı zamanda genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Projeyle bugüne kadar 2 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Merkezlerde ilk yıl 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile birlikte 2 bin 500 genç kadına da erişilmesi hedefleniyor.

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