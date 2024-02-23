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        Haberler Gündem DEPREM Mİ OLDU? Erzurum ve Çanakkale'de son dakika deprem! 23 Şubat 2024 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Erzurum ve Çanakkale depremle sallandı! 23 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesine göre; 23 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde Erzurum ve Çanakkale'de deprem meydana geldi. Ülkemizde gün içerisinde yaşanan sarsıntılara ilişkin "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 23 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 09:03 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:03
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok ilimizde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de yurdumuzda yaşanan son depremleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre; bugün sabah saatlerinde Çanakkale peş peşe 5 deprem ile sallandı. İşte, 23 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...

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        ERZURUM'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 08.29'da Erzurum'un Hınıs ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 km olarak kaydedildi.

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        ÇANAKKALE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilki saat 05:54'te 2.0 büyüklüğünde olan peş peşe 5 deprem yaşandı. Depremlerin en büyüğü 2.5 olarak ölçüldü.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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