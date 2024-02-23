Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok ilimizde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de yurdumuzda yaşanan son depremleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre; bugün sabah saatlerinde Çanakkale peş peşe 5 deprem ile sallandı. İşte, 23 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...