AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi belli oldu. 24 Ocak 2020 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesi yayınlandı. Bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Gibi soruların yanıtını merak edenler için son deprem listesini hazırladık.

Elazığ'da 5,4 ve 5,1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

Sivrice'deki sarsıntı yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Kandilli Rasathanesi deprem son dakika 2020" ve "AFAD deprem" gibi konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem mi oldu? Sorusu ve Türkiye'de meydana gelen son depremlerden dolayı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. İşte 24 Ocak 2020 en son meydana gelen depremler...

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 24 OCAK 2020