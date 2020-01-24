Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem faciasından sonra Turkcell Vodafone Türk Telekom telefon hatları çekmemeye başladı. Vatandaşlar tedirgin oldu. Yakınlarına ulaşmak isteyenler ulaşamadı. Peki, Turkcell Vodafone Türk Telekom neden çekmiyor? Hatlar neden gitti?

TELEFON NEDEN ÇEKMİYOR?

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde şiddetli depremden sonra telefon hatları çekmemeye başladı. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hatları şu an Elazığ bölgesinde çekmiyor. Vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. İşte gelen son açıklamalar

VODAFONE'DEN AÇIKLAMA

Vodafone Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Elazığ’daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun." denildi.

— Vodafone Türkiye (@VodafoneTR) January 24, 2020

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Turkcell Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." denildi.