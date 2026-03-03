Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu? 3 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydans geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntıları anbean kaydederek kamuoyu ile paylaşıyor. Peki deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 08:01 Güncelleme:
        3 Mart 2026 son depremler listesi, sabah saatlerinden itibaren sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusu arama motorlarında üst sıralara çıkarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri anbean paylaşıyor. Peki, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 3 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; bugün (3 Mart 2026) saat 07.30’a kadar büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.

        Ancak yaşanan tüm sarsıntılar, kurumların resmi sitelerindeki listelere yansımış durumda.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
