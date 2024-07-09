Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 9 Temmuz 2024

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi duyuruluyor. Paylaşılan verilerde irili ufaklı sarsıntılar, depremin enlemi ve boylamı ve yeri gibi tüm bilgiler yer alıyor. Kimisi sarsıntıyı çok hissederken az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi