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        Haberler Gündem Deprem mi oldu, şimdi en son nerede deprem oldu? 26 Mart Salı Kandilli ve AFAD son dakika depremler

        Ege Denizi'nde art arda deprem! 26 Mart Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem listesine gün içinde yenileri ekleniyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, her deprem sonrası güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. 26 Mart Salı tarihli en son meydana gelen depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek isteyenler için güncel son depremler verilerini haberimizde derledik. İşte, 26 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 08:24 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:26
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        Son günlerde art arda meydana gelen depremler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye ve çevresinde gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler yaşanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. İşte, 26 Mart Pazartesi günü meydana gelen son dakika deprem listesi...

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        MUĞLA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; 26 Mart Salı günü saat 07:53'te Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 KM olarak kaydedildi.

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        EGE DENİZİ AÇIKLARI ART ARDA SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Ege Denizi açıklarında art arda üç tane deprem meydana geldi. Son sarsıntı saat 07:02'de İzmir'in Menderes ilçesine 4.95 km uzaklıkta Ege Denizi Kuşadası Körfezinde 2.1 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 6.96 KM olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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