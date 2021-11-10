Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Deprem mi oldu? SON DAKİKA: 10 Kasım nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler

Geçtiğimiz gün Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 10 Kasım son depremler listesi araştırılıyor. Deprem ölçüm merkezi olarak hizmet veren AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listeleri merak ediliyor. Bugün (10 Kasım) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Deprem mi oldu? SON DAKİKA: 10 Kasım nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen ve kentin pek çok bölgesinde hissedilen deprem, Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmalarının artmasına neden oldu. 10 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 10 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Antalya - Korkuteli'nde 10/11/2021 - 09:57:26'da meydana gelen 2.0 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.10 09:57:25  37.0843   30.4413        2.8      -.-  1.7  -.-   BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)                İlksel
2021.11.10 09:55:23  35.1463   25.2992        6.1      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.10 09:42:03  38.9943   26.1143        5.4      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.11.10 09:05:43  36.1767   30.1938        5.0      -.-  1.8  -.-   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2021.11.10 08:53:23  39.7842   26.0713        5.6      -.-  3.2  3.0   ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       İlksel
2021.11.10 08:51:10  40.6848   33.4533        7.9      -.-  1.4  -.-   YOLKAYA-KORGUN (CANKIRI)                          İlksel
2021.11.10 08:47:33  37.3862   35.0745        5.0      -.-  2.3  -.-   CEVLIK-KARAISALI (ADANA)                          İlksel
2021.11.10 07:44:16  37.9152   32.0813        4.8      -.-  1.8  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.10 07:32:29  35.0822   25.2785       12.3      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.10 06:45:37  35.0943   25.2880        8.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.10 06:37:43  40.6717   33.5502        5.8      -.-  2.5  -.-   ALPSARI-KORGUN (CANKIRI)                          İlksel
2021.11.10 04:38:57  37.8758   32.1088        5.2      -.-  2.5  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.10 02:32:46  36.8833   27.5070        2.1      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.10 02:25:17  38.5770   39.4968        1.6      -.-  2.0  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   İlksel
2021.11.10 02:16:16  38.4793   41.8178        1.8      -.-  1.8  -.-   KAVAKBASI-MUTKI (BITLIS)                          İlksel
2021.11.10 01:55:03  38.3442   38.7133        2.6      -.-  1.8  -.-   BENTKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel
2021.11.10 00:32:25  35.1320   25.1363        2.1      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.10 00:24:46  37.8508   32.1093        7.7      -.-  1.4  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.10 00:16:14  35.4395   25.3028        5.9      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bani ne demek, ne anlama geliyor? TDK bani anlamı nedir?
GÜNDEM Bani ne demek, ne anlama geliyor?
1938... Son dakika: Taksim'de Atatürk saygıyla anıldı - VİDEO HABER
GÜNDEM Taksim'de Atatürk saygıyla anıldı
Evlat nöbetindeki aileler, saat 09.05´te Atatürk'ü andı
GÜNDEM Evlat nöbetindeki aileler, Atatürk'ü andı
Son dakika: 10 Kasım İstanbul elektrik kesintileri! AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler
GÜNDEM AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi
Sebze kasalarındaki esrarı 'Aşil' buldu
GÜNDEM Sebze kasalarındaki esrarı 'Aşil' buldu
SON DAKİKA: Mantara gitti, 3 gündür haber yok!
GÜNDEM Mantara gitti, 3 gündür haber yok!
Son dakika: 10 Kasım İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da su ne zaman gelecek?
GÜNDEM 10 Kasım İstanbul su kesintileri
Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu
GÜNDEM Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu
Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?
GÜNDEM Sonsuzluk işareti nasıl yapılır?
Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler neler? İşte Atatürk'ün en sevdiği şarkıların sözleri
GÜNDEM Atatürk'ün en sevdiği şarkılar ve türküler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.