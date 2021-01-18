Yüz yüze okullar ne zaman açılacak?

Elazığ ve Datça depremle sarsıldı. Son dakika deprem haberlerine göre Ege Denizi'ndeki hareketlilik sürüyor. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de Elazığ peş peşe depremlerle sarsıldı. Yaşanan sarsıntılar sonrası ise en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

DATÇA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem saat 07.23'te meydana geldi.

4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 6,1 km derinliğinde oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

ELAZIĞ'DA DEPREM PANİĞİ

Elazığ’da dün yani 17 Ocak Pazar günü 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, dün saat 12.24'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.14 kilometre olarak bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU: