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Haberler Gündem Deprem mi oldu? Son dakika deprem listesi: 17 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 17 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberleri vatandaşların gündeminde. Deprem bölgesi olarak sayılan Türkiye'de meydana gelen son depremler merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini anlık olarak paylaşıyor. İşte 17 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı...

Deprem mi oldu? Son dakika deprem listesi: 17 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler listesi sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre son olarak 06:31 ve 06:46'da Denizli'de 1.7 ve 2.0 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. İşte 17 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...

17 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

17 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.17 09:38:47 36.8695 27.5260 5.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.17 07:02:53 38.6900 32.7602 6.8 -.- 1.3 -.- INSUYU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2022.05.17 06:46:33 37.1673 28.9187 7.9 -.- 2.0 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.17 06:31:27 37.1955 28.9223 4.2 -.- 1.5 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.17 06:04:27 40.5198 30.7498 8.5 -.- 2.3 -.- YORUKYERI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.05.17 05:48:06 37.0718 28.3805 6.5 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.17 05:02:25 39.0518 25.9297 6.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.17 04:18:44 37.1085 28.6953 7.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.17 03:40:21 40.7742 31.5200 2.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.05.17 02:36:17 35.7460 26.9547 8.6 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2022.05.17 02:08:59 40.8098 31.5178 9.4 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.05.17 01:16:24 40.5615 41.9823 14.9 -.- 2.2 -.- SENDURAK-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.05.17 00:52:18 40.4767 32.9880 5.5 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.05.17 00:47:50 38.3547 26.6623 11.3 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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