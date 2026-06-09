Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? 9 Haziran AFAD - Kandilli son dakika depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 9 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son sarsıntılar yakından takip edilmeye devam ediyor. 9 Haziran Salı günü meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar, en son nerede deprem olduğunu öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel açıklamalarını araştırıyor. İşte son dakika deprem verileri, depremlerin büyüklükleri ve merkez üssüne ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşları bir kez daha deprem gündemine odakladı. Özellikle hissedilen depremlerin ardından birçok kişi "Az önce deprem mi oldu?" ve "Deprem nerede meydana geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son verilere göre 9 Haziran 2026 Salı günü kaydedilen depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlik bilgileri anbean güncelleniyor.

        2

        9 HAZİRAN EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        3

        9 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki kişi hastanede öldü

        İstanbul  Sarıyerde, İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tam 10 yıl sonra... Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı
        Tam 10 yıl sonra... Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı
        O personele vergi indirimi
        O personele vergi indirimi
        Sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı
        Sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı
        ABD vizelerinde yeni plan: Hızlı randevu için 750 dolar
        ABD vizelerinde yeni plan: Hızlı randevu için 750 dolar
        Trump'ın 100 bin dolarlık ek ödeme şartı hukuka aykırı bulundu
        Trump'ın 100 bin dolarlık ek ödeme şartı hukuka aykırı bulundu
        OpenAI'dan halka arz için gizli başvuru
        OpenAI'dan halka arz için gizli başvuru
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti!
        Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti!
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü