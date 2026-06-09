Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 9 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son sarsıntılar yakından takip edilmeye devam ediyor. 9 Haziran Salı günü meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar, en son nerede deprem olduğunu öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel açıklamalarını araştırıyor. İşte son dakika deprem verileri, depremlerin büyüklükleri ve merkez üssüne ilişkin ayrıntılar...
Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşları bir kez daha deprem gündemine odakladı. Özellikle hissedilen depremlerin ardından birçok kişi "Az önce deprem mi oldu?" ve "Deprem nerede meydana geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son verilere göre 9 Haziran 2026 Salı günü kaydedilen depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlik bilgileri anbean güncelleniyor.
9 HAZİRAN EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.