Bunun bedeli, her ne ise haksızsa haksız, suçluysa suçlu bir vesileyle ödettirilecektir. Şu ana kadar 564 şüpheli tespit edildi ve 160'ı tutuklandı, 175'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hala 18 kişi gözaltında. Diğerlerini ise arama çalışmaları devam ediyor."

Depremzedelere 3 binden fazla derneğin yardımda bulunduğuna işaret eden Soylu, toplanan yardımların yerine ulaşması ve istismar yaşanmaması için inceleme yapacaklarının altını çizdi.